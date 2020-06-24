В Прикарпатье после дождей начался паводок. Видео
24.06.2020, 12:05, Новости дня
видео
Видео: МВС України / Facebook
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
24.06.2020, 12:05, Новости дня
видео
Видео: МВС України / Facebook
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
21.06 / Арестована закатавшая сына в бетон астраханка
09.06 / Русскоязычные школы на Украине оказались в восемь раз загруженнее украиноязычных
16.06 / Проявите великодушие и не впадайте в осуждение: “Современник” поддержал Ефремова
25.05 / Си Цзиньпин: без эпидемии целевой показатель роста ВВП Китая мог составить 6%
14.06 / Водитель сгорел в машине после аварии на МКАД в Москве
12.04 / Россияне стали чаще обращаться к ветеринарам, чтобы усыпить животных
11.05 / Капитан “Спартака”: досрочное завершение сезона – не выход, пока есть шансы догнать “Зенит”
25.05 / От прыжков на маты до гребли в воздухе – спортсмены по всему миру нашли творческие способы поддержания формы
18.05 / Гинцбург: COVID-19 поведет себя или как грипп, или как корь
17.04 / Нобелевский лауреат: коронавирус содержит частицы ВИЧ и создан искусственно
Политика конфиденциальности - GDPR
Карта сайта → новости рыбинска
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090