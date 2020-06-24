 

В Прикарпатье после дождей начался паводок. Видео

24.06.2020, 12:05, Новости дня

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Видео: МВС України / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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