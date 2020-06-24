Неславянский интерфейс

24.06.2020, 11:55, Разное

В Россию приходит китайская система «социального рейтинга». Первые испытания — на приезжих из СНГ.

Московская студентка Ирина приехала вместе с родными из Молдовы несколько лет назад. Сначала ее семья находилась в РФ на основании разрешения на временное проживание. Теперь у Ирины есть вид на жительство — но от необходимости постоянно сдавать «куда надо» кипу документов это не спасает.

«Каждый год мы приходим в “Мои документы”, отчитываемся о своей финансовой стабильности. Мы должны писать, куда ездили, где учимся, где живем, а еще нужно приложить справку от Сбербанка.

Каждый год увеличивается [минимальная] сумма, которая должна быть на нашем сберегательном счете, сейчас это двенадцать прожиточных минимумов, — рассказывает о своих обязанностях Ирина. — Еще нам приходится ездить в миграционный центр, чтобы продлевать вид на жительство. Многим в центре из-за каких-то мелочей в документах устраивают проблемы, не разрешают получить гражданство».

Теперь российское МВД хочет облегчить жизнь мигрантам и перевести значительную часть документооборота в электронный формат. Вдобавок к этому бонусу для приезжих фактически введут систему «социального рейтинга» — цифровой оценки личности на основе действий человека, внедряемой в последние годы в Китае. От рейтинга может зависеть, останется ли приезжий в РФ или его будут наказывать вплоть до депортации за «плохое поведение».

Инициатива МВД не только распространяет «передовой китайской опыт» цифровой слежки на приезжих и тем самым ограничивает права людей.

Потенциально речь идет о запуске большой социальной лаборатории: если эксперимент с мигрантами будет признан успешным, цифровой контроль можно попытаться распространить на всех жителей страны.

«Подробности знать преждевременно»

Новый подход к взаимоотношениям страны и мигрантов МВД анонсировал в конце мая. Источник в министерстве сказал информагентствам, что разрабатывается специальное мобильное приложение «Мигрант».

В нем будут указываться биометрические данные приезжего, сведения о его здоровье, все криминальное прошлое (при его наличии), а также «рейтинг социального доверия» по китайскому образцу. Позже ведомство подтвердило такие планы официально, но раскрывать другие подробности отказалось.

В ответе на запрос «Новой» раскрыть детали разработки подобного приложения заместитель начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ полковник Евгений Артемов заявил, что комментарии по этой теме «полагает преждевременными», поскольку предложения еще разрабатываются.

30 мая правительство утвердило изменения в прошлогодний документ, который как раз содержит в себе предложения по изменению миграционной политики на ближайшие три года.

Ко второму кварталу 2021 года МВД, Минкомсвязи, а также Минэкономразвития должны разработать и запустить всю инфраструктуру информационно-контролирующих сервисов для мигранта: открытым текстом говорится о создании и интеграции цифрового профиля приезжего, единой информационной платформы, национальной системы управления данными — все это создается в том числе «для механизмов контроля», указано в документе.

Впрямую о «рейтинге социального доверия» не упоминается, но есть указание, что весной-летом 2021 года также должен быть создан некий «идентификационный документ иностранного гражданина» с учетом всех упомянутых выше новшеств.

Как это должно работать по замыслу МВД? Любой приезжающий в Россию на работу или на постоянное местожительство иностранец (включая выходцев из стран Евразийского союза) обязан будет установить мобильное приложение на свой смартфон, в котором будут отражаться все данные о нем.

Если человек откажется устанавливать это приложение, это автоматически снизит к нему «доверие». Наказание за отказ от приложения, а также за сниженный «рейтинг» пока не разработано, но в этом смысле система будет ориентироваться на китайский опыт.

МВД периодически встречается для «обмена опытом» с представителями Пекина:

к примеру, в октябре 2018 года ведомство на совместной встрече с представителями пресс-центра Госсовета КНР обсуждало «информационную сферу» и «опыт эксплуатации современных технических и программных средств, в частности автоматизированных систем поиска информации в открытых источниках» (с российской стороны встречу возглавлял как раз упомянутый выше полковник Евгений Артемов).

Тогда же, в 2018 году, о создании такой платформы говорили представители работающих в сфере миграции НКО.

«Мы делали доклад на встрече с управлением по вопросам миграции и предлагали [подобную] цифровую платформу. До меня тогда доходили слухи, что параллельно над этим тоже кто-то работает. Идея просто в воздухе была, не мы, так другие, — рассказывает глава фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин. — Не знаю, кто сейчас в МВД лоббирует эту инициативу. Там есть департамент информационных технологий, связи и защиты информации, он занимается как раз информатизацией всего министерства, в том числе и вопросами цифровизации и автоматизации в миграционной сфере.

Еще, думаю, в этом активно участвует Минкомсвязи. Помните, был Fan ID? Это разработка Минкомсвязи, потом ведомство очень плотно работало с ФМС в плане автоматизации, они создали систему миграционного и регистрационного учета [“Мир”]».

Мигранты направляются в УФМС. Санкт-Петербург. Фото: ЕРА

Сам Поставнин считает онлайн-приложение для мигрантов благом. «Его прелесть в том, что у нас многое перейдет в онлайн-режим, мигрантам не надо будет стоять в очереди, уйдет этот миграционный учет — дурацкая система, которая не работала и была коррупционной насквозь», — перечисляет плюсы руководитель фонда.

Россия совершенно не понимает, как и куда двигаются миграционные потоки внутри страны, приложение позволит этот процесс упорядочить, а знание, где, как и в каких количествах группируются приезжие, дает возможность более эффективно управлять рынком труда, считает Поставнин.

При этом конкретного разработчика нового приложения глава фонда не знает, как и не в курсе, какие в итоге функции будут внесены в него.

Закрытость процесса разработки вызывает у правозащитника большое беспокойство, поскольку есть риск, что техническая составляющая готовится отдельно от специалистов по особенностям миграции.

Ничего не слышали о разработчике и участники рынка.

«Сейчас реально на рынке осталось очень мало компаний, которые в принципе в подобные тендеры влезают, а компетентных среди них вообще нет. Ни одна компетентная компания в здравом уме даже под страхом смерти не будет подобные вещи делать, потому что ты один раз это несчастное приложение сделаешь, а г***ом тебя будут обливать всю оставшуюся жизнь. Среди моих знакомых разработчиков этого приложения нет.

Возможно, его будут создавать внутренними ресурсами, например департаментом информационных технологий Москвы», — полагает специалист по большим данным Артур Хачуян.

Пожалуйте под колпак

Оптимизм в отношении разрабатываемой системы разделяют далеко не все.

Одна из очевидных проблем — функция геолокации, которую, видимо, будет требовать приложение и которая позволит контролировать при необходимости вообще все передвижения мигранта.

«Это кошмар, катастрофа. Тут нарушаются все права человека. Например, право на свободу передвижения, потому что за человеком будут круглосуточно следить. В любую минуту органы смогут определять, где человек находится, — хватается за голову председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

— Такое приложение придумали, потому что у нас мигрантофобия и ксенофобия. Есть документы, конвенции, вторая глава нашей Конституции, именно им противоречит эта инициатива.

Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. Фото: facebook.com/svetlana.gannushkina

Может, следующим шагом они заставят всех мигрантов поставить круглосуточные видеокамеры в своих комнатах?»

Вячеслав Поставнин заочно возражает: «Функция геолокации — это нормально. Сейчас, когда что-то происходит, мы не можем найти преступников. Это инструментарий, который дают современные технологии, он есть во всех странах мира, ничего страшного тут нет.

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