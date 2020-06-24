Мнение: Почему на этот раз США могут и не выпутаться

24.06.2020, 11:50, Разное

С болью в сердце смотрю на погромы в США. Печальную улыбку вызывают застенчивые оправдания американских блогеров: «ах, как вольно дышится в освобождённом Арканзасе!», «почему бы благородному дону не встать на колени перед неграми?».

Юрий Панчул, известный специалист по микропроцессорам, пишет, что страна постепенно сползает в полную оруэлловщину:

https://www.facebook.com/yuri.panchul/posts/10158647098183392

Статья (ссылка) про то, как некоторые компании Silicon Valley прогнулись под революционеров. В статье забавный момент: оказывается, китайцы и индусы – это больше не diversity, их сгруппировали с белыми и вещают, что якобы местные компании “mostly white”.

Газета сначала пишет, что все white и нет diversity, а потом, что в Гугле белых 54.4%, а черных 3.3%. Журналист не умеет складывать числа? 54+3 = 100%? А куда потерялись 43%? Это какой-то хитрый ментальный трюк, типа оруэлловского двоемыслия — одновременно приводить цифры и одновременно их не замечать, и на голубом газу повторять исходный тезис, как будто цифры подтверждают, а не опровергают его.

Когда-то давно я заметил подобный трюк в книге Макфола и подумал, что он издевается над читателем. Но теперь я понял, что это не Макфол, а просто прием медиагипноза СМИ для читателей, которые не осилили алгебру и вообще силлогизмы в курсе школьной математики. Приводится факт, а потом делается вид, что из него следует не то, что из него следует, а противоположное, якобы подтверждающее начальный тезис.

Если же взять голый факт, то встает неудобный вопрос: почему, например, мой коллега из «Креатив Лабс», бежавший 25 лет назад из Вьетнама на лодке под пулеметным обстрелом, и прибывший в США без гроша в кармане, за несколько лет стал высокооплачиваемым инженером Кремниевой Долины, а не провел остаток жизни на пособии, по праздникам непослушания снося статуи? В южном Вьетнаме были лучше школы, чем в Окленде?

Действительно, американцы, кажется, задались целью повторить все наши ошибки 1917 года. Кроме привычных «шалостей» революционеров, типа поджога бомжа петардой, они ещё и задорно сражаются со «старой» культурой — оскверняют церкви, сносят памятники историческим деятелям.

Переписывание истории всегда заканчивается плохо: потому-то в странах с адекватным управлением её и не переписывают. Так, к примеру, в Австрии до сих пор висит барельеф с изображением Сталина:

https://www.ntv.ru/novosti/1607309/

Полагаю, Иосифа Сталина не считают героем в Австрии, однако когда советские власти попросили австрийцев убрать барельеф, власти Австрии ответили советским дипломатам твёрдо: советские памятники — часть австрийской истории, их трогать нельзя.

Америка болеет. Телекомпании уже нанимают частных детективов, чтобы те следили за соцсетями известных персон и сообщали, когда те напишут что-нибудь «расистское»:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8436417/TV-stations-hiring-private-investigators-comb-stars-social-media-racism.html

Некоторые блогеры полагают, что сейчас не происходит ничего особенного, так как в США уже была большая волна протестов в начале 1992 году, которая потихоньку сдулась сама собой.

К сожалению, сейчас ситуация отличается от 1992 года. Во-первых, США уже не могут опереться на фактор победы в Холодной войне. Во-вторых, экономика США трещит по всем швам. В-третьих, сильно изменился расовый состав страны: белое население постарело и уменьшилось в процентном отношении. Буйной небелой молодёжи, мечтатающей о халяве и грабежах, сейчас значительно больше, чем 30 лет назад:

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_United_States#Race_and_ethnicity

Да, формально белые пока что составляют в США большинство. Однако в уличных протестах вес 30-летнего хулигана значительно больше, нежели вес 90-летней учительницы на пенсии, если вы помните, о чём я.

Американская молодёжь инфицирована социализмом: она требует не рабочих мест, а халявных пособий, безусловного дохода. С каждым годом США становятся всё более и более похожими на типичную латиноамериканскую страну, которой управляют воры и демагоги:

https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/490297-study-indicates-majority-of-young-americans-support-universal

Сто лет назад, в 1921-1923 годах, американская помощь спасла от голода миллионы советских граждан. С подачи президента США американцы бесплатно поставляли еду в советскую Россию, пока не стало известно, что Ленин косвенным образом перепродаёт еду обратно за рубеж:

https://vakhnenko.livejournal.com/73151.html

Летом 1922, когда деятельность её была в полном разгаре, в ARA работало 300 американцев, более 120 тысяч россиян (по другим данным 200 и 80 тысяч); организация ежедневно кормила 11 миллионов человек (по другим данным — 10.3 миллиона). В результате этой деятельности уже к началу лета 1922 года “сообщения о голодных смертях практически перестали поступать”. Кроме того, ARA поставила медикаментов на 8 млн долларов, обеспечив 15 тысяч больниц и учреждений, и снабдив 7 миллионов человек лекарствами и прививками. Также в 1922 и 1923 гг. ARA снабдила Россию посевным зерном которого хватило на засеивание приблизительно 3.23 миллионов гектаров полей, тем самым обеспечив возможность получения хороших урожаев в последующие годы.

Американцы плохо учили историю и, возможно, им придётся заплатить за невежество высокую цену. Тем не менее американцы здорово помогали нам и 100 лет назад, и в другие тяжёлые для нас исторические моменты. Я надеюсь, что Дональд Трамп сумеет сделать Америку снова великой. Однако если он всё же провалится, полагаю, нам нужно будет без колебаний направить в США массивную гуманитарную помощь, чтобы вернуть тем самым наш старый долг.