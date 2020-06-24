 

Трамп предложил переименовать коронавирус в «кунг-флю»

24.06.2020, 11:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп счел странным название коронавирусной инфекции COVID-19 и предложил переименовать ее в «кунг-флю» или «китайский грипп».

«Я мог бы назвать вам 19 или 20 имен для этого, верно? «Ухань» было запоминающимся (названием). Коронавирус, да? Кунг-флю, да? COVID-19. COVID. Я спросил: что такое 19? Некоторые люди не могут объяснить, что такое 19-й и COVID-19. Это странное название. Я могу дать вам много названий. Некоторые называют это китайским гриппом. Китайский грипп, так ведь?» – сообщил Трамп, выступая перед сторонниками в Аризоне, передает РИА «Новости».

Название «кунг-флю» Трамп образовал из названия китайских единоборств «кунг-фу» и слова flu, что по-английски означает грипп.

Тем временем академик Китайской академии инженерных наук, один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань выразил мнение, что коронавирус не исчезнет к зиме этого года – весне 2021 года, однако масштабной второй волны заражений не будет.

Между тем, РФ преодолела пик заболеваемости, еще в мае ситуация вышла на плато. Президент Владимир Путин сообщал, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, позднее этот показатель снизился 3,5%. Глава государства также заявлял, что потери, с которыми РФ выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны.



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