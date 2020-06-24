Украине напомнили об ожиданиях ЕС — реформы в обмен на финансовую помощь

24.06.2020, 11:45, Новости дня

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова напомнила Украине об условиях предоставления макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд. Как пишет «112 Украина», несмотря на признание достижений Украины в борьбе с коррупцией, еврокомиссар выразила обеспокоенность недавним ростом политизации работы антикоррупционных институтов.



Reuters

ЕС предоставит Украине макрофинансовую помощь в размере €1,2 миллиардов при условии выполнения Киевом ряда требований. Как передаёт «112 Украина», об ожиданиях Евросоюза напомнила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова во время онлайн-дискуссии, организованной Центром противодействия коррупции.

«И ЕС включит условия, касающиеся верховенства права и антикоррупционных реформ. Очень важно для Украины оставаться на пути реформ, особенно тех, которые касаются верховенства права и антикоррупции. Коронавирусный кризис не должен стать оправданием за отступление от уже достигнутых результатов или их разворота в интересах олигархов», — сказала Юрова.

Несмотря на признание достижений Украины в борьбе с коррупцией, таких как создание Антикоррупционного суда, еврокомиссар выразила обеспокоенность недавним ростом политизации работы антикоррупционных институтов. Она акцентировала внимание на важности их независимой работы.

Юрова также напомнила, что ЕС быстро мобилизовал пакет помощи в размере €150 миллионов на поддержку экономики Украины. По её словам, эти деньги нужно направить в сектор здравоохранения, на преодоление экономических и социальных последствий пандемии и поддержку наиболее уязвимых групп населения.