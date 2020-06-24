Голосование по поправкам в Конституцию и «страшный кошмар власти»

24.06.2020, 11:33, Новости дня

Основной закон страны будет скорректирован лишь в случае, если за его изменение проголосует большинство населения России.

Об этом во вторник, 23 июня, заявил президент Владимир Путин в ходе своего очередного телеобращения к согражданам.

«Они (поправки) вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат», – подчеркнул он.

По его словам, в этом вопросе принципиально важна «именно воля народа».

Голосование по поправкам в Конституцию России завершится 1 июля. Фактически оно дистанционно начнется за неделю до того и продлится семь дней. А в первый день июля люди должны будут непосредственно прийти на избирательные участки.

Между тем на сайте кампании «НЕТ!» накануне был опубликован доклад, в котором юристы и политологи объяснили, почему голосование по поправкам к Конституции нелегитимно. В документе, в частности, говорится, что нужно бережно относиться к Конституции, а не разрушать ее «в чьих-то сиюминутных интересах».

Согласно социологическим опросам, большинство россиян хорошо понимают, что главная цель принятия поправок – обеспечить возможность Владимиру Путину править страной и после 2024 году, а все остальное – пропагандистский камуфляж.

Так, по результатам исследования компании Russian Field об отношении жителей столицы России к голосованию против поправок высказались 43% москвичей, а еще 10% затруднились с ответом. Причем, четверо из пяти респондентов осознают, что изменения ведут к обнулению президентских сроков Путина.

Эксперты, опрошенные Русской службой «Голоса Америки», разошлись в прогнозах относительно того, чем завершится плебисцит 1 июля.

Вероятность отрицательного исхода по совокупности голосования за поправки ничтожно мала, считает депутат Мосгордумы, член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. По его оценке, процесс голосования с самого начала был организован так, что любые неприятные для Кремля сюрпризы исключались на корню.

«Дистанционное голосование предполагает и максимально облегчает использование административного ресурса, – добавил он. – Уже одно это дает огромное преимущество властям. Эффективность системы контроля крайне сомнительна, она сильно ослаблена. И вообще голосование проводится не по закону о референдуме, не по избирательному законодательству, а непонятно по какой процедуре».

В этих условиях совершенно очевидно, что результат голосования предопределен, констатировал Сергей Митрохин.

«Большинство людей просто не примут участия в этой процедуре и будут правы, поскольку она носит крайне сомнительный характер. К тому же поправки уже подписаны президентом. Это означает, что никто, в том числе и он сам, не сомневается в окончательном результате», – резюмировал «яблочник».

Напомним, ранее партии «Яблоко», ПАРНАС и некоторые другие структуры призвали россиян не участвовать в голосовании по поправкам в Конституции РФ.

В свою очередь, социолог и публицист Борис Кагарлицкий полагает, что варианты исхода голосования есть. По его словам, они впервые за много лет, «как ни странно, зависят от избирателей».

«Понятно, что Путин уверен в позитивном для него итоге голосования, потому что он исходит из тех данных, которые ему дают в администрации президента, – уточнил он. – А как нетрудно догадать, сотрудники администрации никогда не решатся донести до президента плохие новости просто потому, что это против устоявшихся правил. Кроме того, если чиновники сообщат ему негативные новости, то это будет трактоваться как плохое выполнение ими своей работы».

Так что Путин вполне может верить, что народ поддерживает его, заметил Борис Кагарлицкий. На самом деле, по его мнению, картина сложнее: «Рейтинг власти действительно существенно упал. По большинству опросов противники путинских поправок превосходят число их сторонников. А что самое ужасное для власти – поправки сами по себе мало кого интересуют. Голосование воспринимается как плебисцит по вопросу о том, доверяете ли вы власти и тому, что она делает в последнее время».

При таком раскладе у Кремля есть серьезный шанс проиграть – по крайней мере, при честном подсчете голосов, утверждает социолог.

«В действительности власть может спасти как раз кампания бойкота, за которую очень активно ратует часть оппозиции. Потому что если критически настроенные граждане не придут в полном составе к избирательным урнам, то их перевес станет менее значительным, и тогда с помощью фальсификаций будет легче исправить результаты», – заключил Борис Кагарлицкий.

Как ему представляется, консолидация оппозиции по вопросу голосования сегодня – «самый страшный кошмар власти».