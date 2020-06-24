 

Саудовская Аравия существенно ограничит число участников хаджа в этом году

24.06.2020, 11:33, Новости дня

Саудовская Аравия разрешит примерно тысяче паломников, проживающих в королевстве, совершить хадж в этом году, заявил министр по делам Хаджа Мухаммад Бентен.

«Число паломников в этом году будет около 1000 человек, может быть меньше, может чуть больше», – заявил Бентен журналистам.

«Оно не будет исчисляться десятками или сотнями тысяч», – добавил он.

В этом году в хадже, который пройдет в конце июля, смогут принять участие люди не старше 65 лет, не страдающие хроническими заболеваниями, заявил министр здравоохранения Тауфик аль-Рабиа.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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