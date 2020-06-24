 

Король Филипп и королева Летиция на Канарских островах: как выглядит первый официальный тур монархов после пандемии

24.06.2020, 11:30, Разное

Канарские острова – автономное сообщество Испании. Архипелаг расположился недалеко от северо-западного побережья Африки и известен своими пляжами с черным и белым песком, вулканами и невероятной красоты природой. Именно туда вчера прилетели король Испании Филипп и королева Летиция с официальным визитом – это их первый тур с момента начала пандемии коронавируса.

После приземления на острове Гран-Канария супруги отправились в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Они прогулялись по улицам района Триана, одного из самых значимых районов города, а после посетили дом-музей писателя Бенито Переса Гальдоса, крупнейшего представителя критического реализма в испанской литературе.

Следующим местом посещения стал остров Тенерифе. Там монаршей чете провели экскурсию по ферме El Confital и показали, как выращиваются фрукты на местных плантациях. После прогулки по пальмовым рощам Летиция и Филипп встретились с предпринимателями и представителями различных общественных организаций, чтобы пообщаться с ними на тему их дальнейших рабочих планов по восстановлению своих предприятий после кризиса, вызванного пандемией. Король и королева узнали, с какими проблемами столкнулись малый и средний бизнес, и пообещали им своевременную помощь.

Для первого дня тура Летиция выбрала платье Zara за 20 долларов и босоножки на танкетке Macarena.



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