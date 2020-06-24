 

Черный купальник и белая рубашка: 55-летняя Сара Джессика Паркер на пляже в Хэмптонсе

24.06.2020, 11:30, Разное

Сара Джессика Паркер отличается постоянством вкуса: каждый год она отдыхает на пляже в Хэмптонсе, каждый год она ездит туда с мужем Мэттью Бродериком, каждый год она читает там книгу и каждый год выбирает для выхода на самое престижное побережье Америки слитный черный купальник. Что сказать: стабильность как она есть!

Вот и этот год не стал исключением, даже несмотря на пандемию. Выйдя из карантина, который звезда “Секса в большом городе” проводила в своем доме на Манхэттене, актриса тут же отправилась нежиться на солнце на пляже в двух часах езды от Нью-Йорка. Загорать вместе с ней на побережье Атлантического океана отправился и супруг, а вот 17-летнего сына Джеймса и 11-летних близняшек Мэрион и Табиту пара оставила дома.

Остается надеяться, что беззаботный день на берегу океана дал Саре возможность немного расслабиться и перевести дух. Недавно Паркер оказалась втянута в неприятный инцидент: на нее подала в суд ее экс-сотрудница. Бывший менеджер одного из именных магазинов обуви актрисы – Хизер Холт – утверждает, что ей не была выплачена заработная плата за сверхурочную работу.

Согласно документам, переданным в Верховный суд штата Нью-Йорк вчера, компания Паркер задолжала Хизер гонорары за период с 31 декабря 2018 по 1 марта 2020 года. Сколько именно часов переработала Холт и сколько это в денежном эквиваленте, в бумагах не уточняется. Хизер намерена отсудить у Паркер свои заработанные деньги, а также моральную компенсацию.

Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер



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