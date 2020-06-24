 

Ученые подтвердили возможность извлечения энергии из черных дыр

24.06.2020, 11:30, Разное

Британские исследователи пришли к выводу, что из вращающихся черных дыр потенциально развитые цивилизации могут извлекать энергию. Статья специалистов с описанием их эксперимента, в котором наблюдался процесс Пенроуза, была опубликована в журнале Nature Physics.
Идея о том, что инопланетяне с развитыми технологиями могут извлечь энергию из черной дыры, была озвучена Роджером Пенроузом еще в 1969 году. Тогда он описал процесс Пенроуза, в рамках которого некоторые частицы или волны могут пролетать свозь эргосферу и тем самым уносить с собой энергию.

В эксперименте с использованием вращающегося диска из шумопоглощающей пены и 16 динамиков исследователи наблюдали не только процесс Пенроуза, но и эффект Зельдовича, утверждавшего, что быстро вращающееся тело может усиливать электромагнитные волны, которые на него упали. В эксперименте вращающийся диск передавал часть энергии звуковым волнам, на фоне этого возрастала их громкость, хотя ранее из-за эффекта Доплера она, наоборот, уменьшалась.

Если сторонний наблюдатель будет смотреть на процесс Пенроуза, но в масштабах черной дыры, то он сможет запечатлеть момент, когда тело слово делится на две части. При этом одна из них оказывается за горизонтом событий, а другая вылетает из эргосферы с энергией вращения черной дыры.



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