Путин жестом оценил эмоции от парада на Красной площади

24.06.2020, 11:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади: он поднял вверх большой палец, отвечая на вопрос о впечатлениях от парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

После парада Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу спустился с трибуны и подошел к военным. При этом от традиционных рукопожатий глава государства воздержался, вероятно, из-за эпидемии коронавируса.

Президент поблагодарил военных за проведенный парад Победы в Москве на Красной площади. «Всем вам большое спасибо, с праздником!» – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

При этом Путину выкрикнули вопрос: «Как вам парад?». Глава государства ответил жестом, подняв вверх большой палец.

После этого Путин вернулся на трибуну, где еще некоторое время общался с ветеранами. Далее он отправился в Александровский сад, где совместно с главами государств, которые прибыли в Москву, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.