 

Путин жестом оценил эмоции от парада на Красной площади

24.06.2020, 11:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади: он поднял вверх большой палец, отвечая на вопрос о впечатлениях от парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

После парада Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу спустился с трибуны и подошел к военным. При этом от традиционных рукопожатий глава государства воздержался, вероятно, из-за эпидемии коронавируса.

Президент поблагодарил военных за проведенный парад Победы в Москве на Красной площади. «Всем вам большое спасибо, с праздником!» – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

При этом Путину выкрикнули вопрос: «Как вам парад?». Глава государства ответил жестом, подняв вверх большой палец.

После этого Путин вернулся на трибуну, где еще некоторое время общался с ветеранами. Далее он отправился в Александровский сад, где совместно с главами государств, которые прибыли в Москву, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Эксперт: РФ достойно справляется с эпидемией коронавируса

18.05 / ВОЗ готовится принять резолюцию о расследовании происхождения коронавируса

31.05 / Роскосмос не исключил полетов космонавтов к МКС на кораблях Маска

14.05 / Вскрытие машин, оцепление домов: полицейские в России могут получить новые полномочия

27.05 / В ВАКС объяснили, почему сняли обязательства с Альперина

19.05 / Ученые рассказали, какая приправа может содержать свинец

06.05 / Крымский вице-премьер раскаялся за нарушение самоизоляции

14.05 / FAW вложит миллиард евро в предприятие в Италии

19.06 / США собрались учитывать фактор Китая при размещении войск в Европе

05.06 / Появились сведения о намерении Абэ пропустить парад Победы в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска