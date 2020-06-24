Стало известно, почему президент Киргизии в последний момент отказался от участия в параде в Москве

24.06.2020, 11:30, Новости дня

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков решил воздержаться от участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войны в Москве из-за обнаруженного у членов киргизской делегации коронавируса, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

«Согласно алгоритму, президент Кыргызской Республики, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в город Москва сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат. В соответствии с дальнейшим алгоритмом, президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в сообщении.

В частности, коронавирусная инфекция обнаружена у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны, передает ТАСС.

Жээнбеков прибыл в Москву 23 июня. Известно, что в среду утром он приезжал в Кремль.

Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что при проведении парада были приняты все необходимые меры эпидемиологической защиты.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что возведенная на Красной площади центральная трибуна, откуда за парадом Победы наблюдают президент Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран, является самым безопасным местом.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.

После парада президент совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.