 

Онкологи Санкт-Петербурга к осени ожидают большое количество выявленных онкозаболеваний

24.06.2020, 11:30, Разное

Специалисты сообщают, что стационары функционируют в обычном режиме, а в больницах можно пройти все диагностические обследования. Но онкологи не отрицают, что с началом эпидемии все онкологические учреждения наткнулись на некоторые сложности.
Эксперты уже поняли, как продолжать работу в период эпидемии. Сначала упор был на то, чтобы инфекция не попала в центр, ведь коронавирус у онкологических больных протекает тяжелее и представляет опасность для пациента. Каждого приходящего рассматривают, как потенциально опасного, потому сотрудники в респираторах, перчатках, очках и халатах. При госпитализации пациент проходит компьютерную томографию в малодозном режиме для выявления пневмонии. Если исследование показывает ее отсутствие, то человеку делают анализ на COVID, ждут результат и лишь тогда госпитализируют.

Но основной проблемой стало резкое уменьшение первичных пациентов. Эксперты заявляют, что онкологические болезни не исчезли, просто в период карантинных запретов их почти не диагностируют, так как много поликлиник не работает. В онкологический центр в основном приходят повторные больные, а новых почти нет. Другие онкологи тоже сигнализируют о подобной проблеме. Теперь все рассматривают варианты маршрутизации первичных больных в специальные центры.

Не отрицают эксперты и тот факт, что люди сами не хотят посещать докторов во время эпидемии, боясь заразиться в поликлинике. Также онкологи заявляют, что необходимо искать те болезни, которые часто встречаются: новообразования кожи, рак груди, желудка, легких. Специалисты советуют обратиться к доктору, если изменились участки на коже или возникли опухоли, видоизменились молочные железы, человек худеет.

К сожалению, желание защитить людей от коронавируса приведет к возрастанию онкологических болезней на поздней стадии. Доктора признаются, что к концу года онкологическая ситуация ухудшится.



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