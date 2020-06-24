 

Зрителям парада на Красной площади показали пролет камеры через дуло танка

24.06.2020, 11:16, Новости дня

В рамках телетрансляции в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был показан уникальный пролет камеры через дуло танка.

Зрители могли увидеть, как камера прошла сквозь дуло танка и показала оснащение, которое находится внутри военной машины.

Видео опубликовал в своем Twitter телеканал RT.

Тот самый момент на трансляции с залётом камеры в дуло танка pic.twitter.com/s01C21NE5L

— RT на русском (@RT_russian) June 24, 2020

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ. 

После парада президент совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.



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