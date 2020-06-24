Объявлена дата премьеры нового Bentley Bentayga

24.06.2020, 11:15, Новости дня

Известный бренд Bentley продемонстрировал снимок, на котором анонсирована дата выхода обновленного внедорожника Bentley Bentayga.

Презентация новинки состоится 30 июня, тогда как по тизерному изображению уже можно судить о предусмотренных обновлениях для данной машины. Отличить внедорожник Bentayga можно по приборной панели, улучшенной оптике, увеличенным колесам, а также модернизированному салону с более дорогими материалами отделки. Вместе с тем уже компанией произведено порядка 20 тысяч экземпляров автомобилей.

Из технических параметров известно, что в данной части никакой модернизации не предусмотрено и автомобиль сохранит прежние моторы, включая гибридную версию внедорожника Bentayga.