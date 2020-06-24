 

Мнение: Парад Победы в Севастополе

24.06.2020, 11:10, Разное

У нас сегодня погода очень сильно подвела, но Парад Победы тем не менее состоялся.

Порадовала отреставрированная техника, которая после праздничных мероприятий вернется на Сапун-Гору, которую в этом году приводят в порядок (в первую очередь территорию вокруг Диорамы).


Вид от памятника Ленина на бухту.


А это вид со стороны Радиогорки.

Праздничный салют над бухтой в честь Парада Победы сдвинули у нас с 22-00 на 23-00.

Источник: Colonel Cassad



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