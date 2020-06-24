 

Учёные: Мужчины генетически предрасположены к раку кожи

24.06.2020, 11:09, Разное

Учёные из Университета Макгилла провели исследование, в ходе которого выяснили, что мужчины генетически предрасположены к раку кожи. Результатами научной работы поделился журнал Nature Cancer.
Специалистам из Канады удалось установить причину, по которой представители мужского пола могут быть склонны к развитию меланомы на генетическом уровне. Они обнаружили серьёзные мутации в трёх генах Х-хромосомы. Однако у женщин Х-хромосомы две, в то время как у мужчин есть Х и Y-хромосома. Автор исследования Ян Уотсон сообщил, что среди трёх сильно мутированных генов, которые были найдены в Х-хромосоме, только один имел особый вид мутации, выявленный исключительно у мужского пола.

У представительниц женского пола могут происходить иные виды мутаций в анализируемом гене, но, так как у них присутствует пара Х-хромосом, значит существует две копии, что даёт возможность второй быть запасным вариантом в случае, если в первой начнётся мутация. Соавтор научной работы Рэйчед Алкаллас отметил: данные мутации и могут быть причиной того, что мужчины чаще сталкиваются с раком кожи и более низким уровнем выживаемости при нём



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Мнение: НАШ ПАПА – ДУРАК

15.04 / Умные часы с Wear OS напомнят о необходимости помыть руки

19.06 / В жаркой тени пакта Молотова-Риббентропа

03.05 / Джоан Роулинг направила свыше 1,2 миллиона долларов на благотворительность

31.05 / Мнение: Самые «криминальные» имена…

29.05 / Мнение: Медицинская маска. Вперед в прошлое

22.05 / Министр культуры рассказала о возобновлении работы театров к концу лета

20.05 / Мнение: Невмогота?

29.04 / Музе Квентина Тарантино Уме Турман исполнилось 50 лет

09.05 / Названы сферы, где повысится зарплата после коронавиуса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска