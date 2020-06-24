Учёные: Мужчины генетически предрасположены к раку кожи

24.06.2020, 11:09, Разное

Учёные из Университета Макгилла провели исследование, в ходе которого выяснили, что мужчины генетически предрасположены к раку кожи. Результатами научной работы поделился журнал Nature Cancer.

Специалистам из Канады удалось установить причину, по которой представители мужского пола могут быть склонны к развитию меланомы на генетическом уровне. Они обнаружили серьёзные мутации в трёх генах Х-хромосомы. Однако у женщин Х-хромосомы две, в то время как у мужчин есть Х и Y-хромосома. Автор исследования Ян Уотсон сообщил, что среди трёх сильно мутированных генов, которые были найдены в Х-хромосоме, только один имел особый вид мутации, выявленный исключительно у мужского пола.

У представительниц женского пола могут происходить иные виды мутаций в анализируемом гене, но, так как у них присутствует пара Х-хромосом, значит существует две копии, что даёт возможность второй быть запасным вариантом в случае, если в первой начнётся мутация. Соавтор научной работы Рэйчед Алкаллас отметил: данные мутации и могут быть причиной того, что мужчины чаще сталкиваются с раком кожи и более низким уровнем выживаемости при нём