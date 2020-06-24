Историческая и новейшая военная техника прошли по Красной площади

24.06.2020, 11:08, Новости дня

Легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100, а также 200 единиц современной техники приняли участие в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

Всего в парадном строю проследовали 24 группы военной техники – 200 современных образцов и 18 исторических. Открыли прохождение механизированной колонны 11 легендарных танков Т-34-85, за ними прошли семь самоходных установок СУ-100, передает ТАСС.

В строю современной бронетехники по Красной площади проследовали колесные бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К» с различным вооружением, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», танки Т-72Б3, Т-14 «Армата», бронетранспортеры БТР-82А, а также боевые машины десанта БМД-4М и авиадесантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка».

Ракетные войска и артиллерия были представлены глубоко модернизированными самоходными артиллерийскими орудиями (САО) «Мста-СМ», новейшими САО «Коалиция-СВ», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солцепек». Кроме того, в параде приняли участие три пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс».

В парадном строю также прошли средства ПВО – зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и арктические «Панцирь-СА», боевые машины зенитно-ракетных систем С-400, а также зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2».

Наряду с уже известными боевыми машинами по Красной площади впервые проследовали около 20 образцов новой военной техники. Ряд из них ранее вообще не демонстрировался публично. Так, на параде состоялись премьеры тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка», боевых машин системы дистанционного минирования ИСДМ, БМП «Курганец-25» с 57-миллиметровым боевым модулем, модернизированных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1М» с малогабаритными ракетами для борьбы с беспилотниками.

Впервые в параде приняли участие глубоко модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», береговые ракетные комплексы «Бал», защищенные автомобили «Тайфун-К» 4х4 и «Тайфун-ВДВ» с дистанционно управляемыми боевыми модулями, БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», а также зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» и С-300В4.

Отдельными группами были представлены бронеавтомобили военной полиции «Тигр-М» и «Тайфун-К», ставшие «рабочими лошадками» российских патрулей в Сирии. Кроме того, колесными бронеавтомобилями «Патруль» и «Урал», а также спецбронеавтомобилями «Тигр» была представлена техника Росгвардии.

Завершили прохождение механизированных колонн перспективные бронетранспортеры «Бумеранг» со знаменами видов Вооруженных сил России.

После этого прошла воздушная часть парада. Всего в параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов. Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.