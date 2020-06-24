Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

24.06.2020, 11:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

По завершении военного парада по случаю 75-й годовщины Победы Путин поблагодарил командиров тех подразделений, которые принимали участие в параде, на трибунах пообщался с ветеранами, а затем пешком, в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу направился в Александровский сад, передает ТАСС.

В церемонии возложения цветов к Вечному Огню Путина сопровождали приглашенные иностранные лидеры. Как сообщалось ранее, среди высоких гостей парада Победы – руководители Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины (сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик), Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Позже в среду Путин также вручит государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты, сообщает РИА «Новости».

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск.

С 1997 года у Могилы Неизвестного солдата постоянно несет вахту почетный караул – «Пост номер 1». В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.