 

Алену Кравец затравили в Сети после озвучивания версии смерти Юлии Норкиной

24.06.2020, 10:53, Разное

Озвучившая одну из версий смерти телеведущей Юлии Норкиной певица Алена Кравец призналась, что теперь ей поступают угрозы. Из-за опасений за свою жизнь исполнительница даже усилила охрану и без сопровождения не выходит на улицу.
По словам Алены Кравец, на Рублевке обсуждают несколько версий смерти Юлии Норкиной. Одну из них певица озвучила, но после этого в социальных сетях ей стали поступать нелицеприятные сообщения. Так, недавно она получила СМС, где ей посоветовали «закрыть рот», хотя она всего лишь выдвинула предположение, которое в свою очередь ей пояснил другой человек.

С Юлией Норкиной певица была знакома продолжительное время. Отношения их были натянутыми, но когда исполнительница дала ей отпор в свое время, они стали более дружескими. Телеведущая даже хотела пригласить ее в один из своих эфиров, но теперь этому не суждено сбыться.



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