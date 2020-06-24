Памятник Герою СССР Ашоту Аматуни открыли в Крыму

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24.06.2020, 10:48, Новости дня

Памятник Герою Советского Союза Ашоту Аматуни открыли на территории одной из школ Симферополя, в торжественной церемонии принял участие глава республики Сергей Аксенов.

«Ашот Апетович был очень добрый, сильный и мужественный. Когда такие люди рядом, то есть на кого равняться, есть кем гордиться», – сказал Аксенов на торжественной церемонии.

По его словам, в республике будет продолжена практика увековечивания героев, защищавших свою родину. «Гордимся, что у нас есть такой крымчанин», – подчеркнул Аксенов, передает РИА «Новости».

В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов назвал символичным, что пока в других странах сносят памятники, в Крыму их возводят.

Монумент установлен за счет средств армянской общины.

Ашот Апетович Аматуни – советский офицер и военачальник, генерал-лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Родился 23 декабря 1923 года в Александрополе Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики. Скончался 9 октября 2018 года в Симферополе. Похоронен с воинскими почестями 12 октября на Армянском кладбище Симферополя. Аматуни являлся последним жившим в Республике Крым Героем Советского Союза. Его именем названа одна из городских школ.



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