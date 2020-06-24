 

Воздушная часть парада в честь 75-й годовщины Победы прошла в Москве

24.06.2020, 10:48, Новости дня

Авиационная часть главного военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Москве.

Открыли воздушную часть парада на Красной площади вертолеты армейской авиации: десантно-транспортный вертолет Ми-26 с государственным российским флагом в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28, передает РИА «Новости».

Далее пролетели воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Они представлены самолетами А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ил-78. Далее проследовали  две группы самолетов оперативно-тактической авиации МиГ-29 и Су-24. Замыкали строй две группы из четырех истребителей пятого поколения Су-57 и четырех сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал».

Затем прошел строй из 10 самолетов оперативно-тактической авиации в плотном боевом порядке «тактическое крыло», группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи».

Воздушная часть и парад завершилась пролетом шести штурмовиков Су-25, которые с помощью аэрозольного распыления окрасили небо над Красной площадью в цвета государственного флага России.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в среду утром. В параде принимают участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ. 



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