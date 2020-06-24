Мать погибшей девушки извинилась перед Кадыровым за слова о домашнем насилии

24.06.2020, 10:42, Новости дня

Мать 23-летней погибшей чеченки Мадины Умаевой извинилась перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за заявление о том, что дочь погибла от домашнего насилия. Извинения были показаны в эфире ЧГТРК “Грозный” вечером 23 июня, пишут “Кавказ.Реалии”.

Мадина Умаева умерла 12 июня. Ее мать Хутмат Давлетмирзаева рассказала журналистам, что дочь похоронили в спешке в тот же день. Родственники Мадины настаивали, что девушку убил супруг, – конфликт якобы разгорелся из-за покупки телевизора на деньги детского пособия. По словам Умаевых, мужчина пустил в ход кулаки и подручные средства и до смерти забил жену.

Эту версию семья мужа отвергала. По их словам, у девушки случился эпилептический припадок, а ее смерть стала несчастным случаем.

В эфире “Грозного” Кадыров заявил, что во время вскрытия свидетельств насильственной смерти не обнаружили. Он потребовал от матери погибшей рассказать ему о первоисточнике информации про насильственную смерть: “Мы узнаем, кто звонил, Следственный комитет выпишет разрешение, ФСБ возьмет распечатку, это до шести месяцев сохраняется, мы прочитаем, все узнаем”.

Глава Чечни распорядился забрать у Хутмат Давлетмирзаевой внучек и передать их отцу, Висхаджи Хамидову.

20 июня в Чечне провели эксгумацию тела 23-летней Мадины Умаевой. Процедура была проведена по решению Следственного комитета и по настоянию родственников, которые выдвигают версию о насильственной смерти девушки. Ее мать обратилась за юридической защитой в проект “Правовая инициатива”.

Умаева скончалась 12 июня в поселке Дружба в Гудермесе в доме своего мужа и в тот же вечер была похоронена. Сиротами остались трое малолетних детей.