В Москве проходит парад Победы. В 40 регионах парады отменили или провели без зрителей

24.06.2020, 10:42, Новости дня

В Москве на Красной площади в 10:00 начался парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Из-за карантинных мер, введенных в Москве в связи с эпидемией коронавируса, традиционный парад на 9 мая пришлось отменить.

В параде в Москве примут участие 216 единиц военной техники, включая машины времен Великой Отечественной войны – они пойдут во главе колонны. Также над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов различных типов, стоящие на вооружении ВВС России. Перед трибунами, на которых находятся президент РФ Владимир Путин, ветераны и другие гости, торжественным маршем пройдут 13 тысяч военнослужащих разных родов войск.

На парад Победы в Москву приехал президент Беларуси Александр Лукашенко с сыном Николаем. Кроме того, на трибунах находятся президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич и член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан оставаться в день парада дома и смотреть его по телевизору. Это предложение поддержал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: “По телевизору это видно все гораздо более красочно”.

Не менее 40 регионов России из-за сложной эпидемиологической ситуации отказались от парадов Победы, перенесенных с 9 мая на 24 июня, либо провели их без зрителей.

Ранее в Минобороны РФ составили список городов, где военные парады 24 июня должны пройти обязательно. В него вошли 28 населенных пунктов, среди которых девять городов-героев – Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Тула. И 19 городов, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов, – Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Каспийск, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Самара, Североморск, Симферополь, Ставрополь, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск.

В остальных городах проведение военных парадов оставили на усмотрение местных властей. По подсчетам Znak.com, от проведения парада отказались: Пермь, Белгород, Орел, Петропавловск-Камчатский, Ярославль, Псков, Саранск, Оренбург, Нижний Тагил, Курск, Челябинск, Вологда, Пенза, Якутск, Пятигорск, Тюмень, Иркутск, Тверь, Ржев, Киров, Великий Новгород, Новороссийск, Краснодар, Магадан, Владимир, Сургут, Сыктывкар, Уфа, Рязань, Барнаул, Казань. Ряд регионов ограничивают празднества, другие переносят дату проведения шествий и парадов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле относятся к таким решениям “с пониманием”. Он отметил, что главы регионов лучше осведомлены об эпидемиологической обстановке на их территории и могут самостоятельно принимать такие решения.