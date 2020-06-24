 

Иран сохранит контакты с МАГАТЭ, но не пустит на ядерные объекты

24.06.2020, 10:40, Новости дня

Президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства в среду заявил, что Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ. По словам иранского лидера, контакты сохранятся "несмотря на резолюцию руководства агентства о доступе к ядерным объектам, хотя может и ответить на нее".

"Нам очень просто ответить в любой момент, когда мы захотим", — заявил Роухани.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ запросил у иранских властей доступ на два объекта "из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности". Представители РФ и Китая проголосовали против, пишет РИА Новости.

Иран считает решение МАГАТЭ принятым под давлением США и Израиля, поэтому отвергает его.



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