 

Шмыгаль и Аваков вылетели в охваченную паводками Ивано-Франковскую область

24.06.2020, 10:35, Новости дня

Утром 24 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область для координации работы по преодолению последствий непогоды.

“Ужасное наводнение в Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды”, – написал он в Facebook и выложил видео, снятое перед вылетом. 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль терміново вилітає в Івано-Франківську область у зв'язку з негодою

Жахливі паводки на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Вилітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди.

Posted by Денис Шмигаль on Teisipäev, 23. juuni 2020

В поездке Шмыгаля сопровождают министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардией Николай Балан, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

Чиновники вылетели в Западную Украину на самолете Ан-74. 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національна гвардія України Микола…

Posted by МВС України on Teisipäev, 23. juuni 2020

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе стране 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог, повреждено 130 мостов.

Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека. Ущерб от наводнения в Прикарпатье оценили в 400 млн грн.

Вечером 23 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил доставить гуманитарный груз в пострадавшие от стихии области.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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