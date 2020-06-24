 

Из-за роста числа инфицированных в Украине готовятся открывать вторую волну больниц для пациентов с COVID-19

24.06.2020, 10:35, Новости дня

Министерство здравоохранения готовится открывать вторую волну больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 24 июня на брифинге в Киеве заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Такое решение было принято из-за роста числа инфицированных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. 

“В некоторых областях с таким отношением граждан к нашим рекомендациям количество человек, которых госпитализируют, увеличивается. Я хочу отметить, что в больницу попадают люди с коронавирусной инфекцией, у которых тяжелое течение болезни. То есть речь идет не о бессимптомном течении болезни. В связи с этим нам необходимо открывать вторую волну [больниц]”, – сказал он.

Министр призвал украинцев соблюдать разработанные Минздравом рекомендации. 

“Подумайте о том, что когда-то может закончиться и вторая волна больниц, и третья волна… И вообще не будет возможности предоставлять медицинскую помощь. Пересмотрите еще раз кадры [из больниц], которые были [сняты] в Италии”, – призвал украинцев Степанов. 

В марте Министерство здравоохранения составило список медицинских учреждений, куда госпитализировали пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это больниц так называемой первой волны. В список вошло 247 учреждений, где предусмотрено 12 тыс. койко-мест для инфекционных больных и установлен 1881 аппарат искусственной вентиляции легких. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая в Украине смягчают карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

В последние недели заболеваемость начала стремительно расти. В частности, 23 июня коронавирус был подтвержден у 940 человек – это максимум с начала эпидемии.

Всего, по официальным данным, в Украине коронавирусом заразилось 39 014 человек, 1051 из них скончался, а 17 409 выздоровели. В Центре общественного здоровья сообщили, что с начала вспышки в госпитализации нуждалось 10 604 пациента, 367 больных нуждалось в подключение к аппарату ИВЛ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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