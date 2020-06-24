В РФ подтвердили 7,2 тыс. новых случаев коронавируса

24.06.2020, 10:31, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 7176 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 606 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 7176 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 811, Подмосковье – 507, Ханты-Мансийском АО – 323.

Всего в стране выявлены 606 тыс. 881 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 368 тыс. 822 человек, из них 12 тыс. 393 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 154 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 8513 человек.

Накануне, 23 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7425. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 249.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.