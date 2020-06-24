 

Новейшая разведывательная машина «Марс-2000» впервые приняла участие в параде в Туле

24.06.2020, 10:30, Новости дня

Новейшую бронированную разведывательную машину (БРМ) «Марс-2000» на базе бронетранспортера БТР-82 впервые представили на параде Победы в Туле, сообщили в пресс-службе «Военно-промышленной компании», где выпускают шасси для «Марса».

«В Туле представлен экземпляр машины, так как головным разработчиком БРМ является тульское НПО «Стрела». На машину установлен тульский модуль, оснащенный разведывательным оборудованием на выдвижных мачтах, РЛС, средствами связи, пулеметом», – сообщили в компании, передает ТАСС.

В настоящее время машина находится на этапе государственных испытаний. Сама работа над ней началась около года назад.

Тем временем главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. В параде принимают участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / В Кремле оценили последствия коронавируса для экономики и граждан России

13.04 / В Турции в отставку подал глава МВД, он объявлял о комендантском часе

16.05 / ВОЗ – воспалительный синдром, который поражает детей, может быть связан с коронавирусом

28.04 / Распространение коронавируса предложили отслеживать по сточным водам

29.04 / В России продолжается борьба с природными пожарами

04.06 / Войска генерала Хафтара отступили от Триполи

19.04 / Украине предрекли конец после эпидемии

29.04 / Масочный режим ввели в Самарской области

21.04 / В Петербурге не исключили введения пропускного режима

03.05 / В Боливии разбился самолет с испанцами, готовившимися к репатриации на родину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска