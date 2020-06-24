«Секс и сюрпризы»: бывший муж Эвелины Бледанс рассказал, как развивались их отношения с актрисой

24.06.2020, 10:30, Разное

Александр Семин в эфире программы «Развод» поделился историей отношений с бывшей супругой Эвелиной Бледанс. Их жизнь была полна сюрпризов и эротики, потому их брак можно считать «самым эмоциональным романом».

Александр Семин и Эвелина Бледанс прожили вместе 7 лет, и их союз считали идеальным, поэтому поклонники были шокированы известиями о разводе. Причина распада семьи оказалась простой – супруг не смог принять огромную популярность второй половинки. Артистка сообщает, что мужу сначала все нравилось, рос сын, происходили и ссоры, но потом все налаживалось.

Эвелина Бледанс длительный период хотела спасти брак, но потом отпустила Александра Семина, и теперь экс-супруги поддерживают хорошие отношения. Они продолжают общаться, обсуждать вопросы, которые касаются их общего сына. Сам режиссер считает, что этот роман был самый страстным в его жизни. Он подчеркивает, что в их взаимоотношениях было много сюрпризов, юмора и эротики.

Сейчас Александр Семин счастлив с новой возлюбленной, которая несколько месяцев назад родила ему ребенка. Он избегает корреспондентов, так как утомлен их вниманием еще во время брака с актрисой. Сама же Эвелина Бледанс не расстраивается, ведь благодаря браку опять стала мамой и ради сына Семена продолжает наслаждаться жизнью.