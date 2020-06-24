 

«Секс и сюрпризы»: бывший муж Эвелины Бледанс рассказал, как развивались их отношения с актрисой

24.06.2020, 10:30, Разное

Александр Семин в эфире программы «Развод» поделился историей отношений с бывшей супругой Эвелиной Бледанс. Их жизнь была полна сюрпризов и эротики, потому их брак можно считать «самым эмоциональным романом».
Александр Семин и Эвелина Бледанс прожили вместе 7 лет, и их союз считали идеальным, поэтому поклонники были шокированы известиями о разводе. Причина распада семьи оказалась простой – супруг не смог принять огромную популярность второй половинки. Артистка сообщает, что мужу сначала все нравилось, рос сын, происходили и ссоры, но потом все налаживалось.

Эвелина Бледанс длительный период хотела спасти брак, но потом отпустила Александра Семина, и теперь экс-супруги поддерживают хорошие отношения. Они продолжают общаться, обсуждать вопросы, которые касаются их общего сына. Сам режиссер считает, что этот роман был самый страстным в его жизни. Он подчеркивает, что в их взаимоотношениях было много сюрпризов, юмора и эротики.

Сейчас Александр Семин счастлив с новой возлюбленной, которая несколько месяцев назад родила ему ребенка. Он избегает корреспондентов, так как утомлен их вниманием еще во время брака с актрисой. Сама же Эвелина Бледанс не расстраивается, ведь благодаря браку опять стала мамой и ради сына Семена продолжает наслаждаться жизнью.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Силиконовый имплантат спас женское сердце от пули

07.05 / В Google анонсировали выход в начале июня первой публичной бета-версии Android 11

12.04 / Диарея может быть первым симптомом COVID-19 у некоторых пациентов

16.04 / Дочь Кейт Бекинсейл прокомментировала роман матери с 22-летним рокером

14.05 / Xiaomi Verthandi: Каким будет новый флагман компании

17.04 / Ледяной щит Гренландии уменьшился на 600 млрд тонн

07.06 / Странное существо-палочка Стикмен попало на камеру видеонаблюдения

04.06 / Пламя Миннесоты перекинулось на Париж

29.04 / Китай наводит чистоту на гималайских пиках

18.06 / Патриоты пошли в гору

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска