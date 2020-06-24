Мнение: Поздравляю, Шарик! Ты балбес

24.06.2020, 10:30, Разное

Эх не люблю я рассказывать людям что они балбесы, но иногда приходится.

Тут множество новообращённых, которые Маркса не читали и только ролики своих лидеров, предпочитающих омаров, наслушались и начинают говорить что наступила новая эра. Что цифровизация изменила экономику мира. Что сейчас Маркс уже не отвечает новым вызовам и прочее. Я уже умолчу, что ругая своё правительство за цифровизацию, они этой же цифровизацией и восхищаются. Но когнитивный диссонанс пустые головы не мучает, да и Бог с ними.

Так вот они утверждают, что сейчас любой человек владеет средствами производства в виде компьютера и, дескать, Маркс этого не мог предположить, что все станут собственниками средства производства. Хочется этим балбесам разъяснить то, в чём они заблуждаются.

И так, капиталист, на сворованные у рабочих деньги, которые он называет капиталом, купил станок. И нанял рабочего, что бы он за этим станком работал. Владелец средства производства — капиталист. Рабочий за свою работу получает оговоренную сумму, всё что выше, капиталист кладёт себе в карман и увеличивает свой капитал. Я подчёркиваю, для тех, кто занимается буквоедством и будет пытаться показать свои зачатки экономических познаний, что я прекрасно знаю, что есть и другие затраты производства такие как затраты на материал, на амортизацию оборудования и прочие, просто ещё раз подчеркну, пример немного упрощен.

Так вот. Владельцем средства производства является капиталист. Но это налагает на него и обязательства по ремонту станка, обслуживанию, замену изношенных деталей, да и полная замена станка, если он устарел или износился.

А теперь вернёмся в вЬюноше с горящими глазами, кисточкой на затылке и ноутбуком (определённой, любимой либералами фирмы) под мышкой. Он то считает, что он владелец этого понадкусанного средства производства. И он СОВЕРШЕННО ПРАВ. И он думает, что он обманул капиталиста и стал самостоятельным. Поздравляю, Шарик! Ты балбес.

Возвращаясь к нашему примеру со станком, мы выясняем, что в данном случае, капиталист нанял на работу рабочего СО СВОИМ СТАНКОМ. Что это значит для капиталиста? А то и значит, что теперь за этим станком должен следить сам вЬюноша рабочий.

Это значит, что капиталист теперь не должен тратиться на ремонт станка, замену изношенных частей, обслуживание, покупку программного обеспечения (ПО), а у любимой либералами фирмы практически ВСЁ программы ПЛАТНЫЕ, и более того, после того как ноутбук станок устаревает, замену его на более новый обеспечивает сам вЬюноша рабочий. Т.е. капиталист в лице вЬюноши получает идеального балбеса работника. Мало того, что зарплата работника остаётся той же самой, капиталист ещё и в качестве бесплатного гешефта получает станок работника, который тот ещё и обслуживает за свой счет.

Поздравляю, Шарик! Ты балбес.