После заражения коронавирусом скончался Верховный лама Тувы

24.06.2020, 10:25, Разное

Ему было 44 года.

В Туве на 45-м году жизни скончался Верховный лама Джампел Лодой. О смерти религиозного лидера на своей странице в фейсбуке сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

«Для нашей республики это огромная утрата. Ему должно было исполниться всего 45 лет, возраст совсем молодой. Много у нас было планов по дальнейшему развитию духовной жизни республики. До сих пор не верится в это известие. Кажется невозможным, как Камбы-Ламу может постигнуть такая участь», — рассказал глава республики.

Состояние здоровья религиозного деятеля, который заразился коронавирусом, ухудшилось 10 июня.

С сегодняшнего дня из-за ситуации с коронавирусом в столице республики приостановили работу всего общественного транспорта из-за роста числа заболевших коронавирусом. В регионе уже 3575 заразившихся, за последние сутки их прирост составил 140 человек.