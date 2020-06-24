Диетологи назвали целебные свойства свёклы

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24.06.2020, 10:17, Разное

Международные диетологи рассказали, что ежедневное добавление свёклы в пищу снижает риск опасных заболеваний. Они назвали целебные свойства сахарного овоща, такие как: нормализация давления, оздоровление кишечника и печени.
Эксперты в области диетологии рекомендуют, чтобы этот овощ был регулярным в рационе, но при условии, что нет медицинских противопоказаний. Свёкла улучшает общее состояние сердца за счёт растительных соединений, называемых нитратами, которые внутри артерий становятся оксидом азота и расширяют сосуды, как результат: снижается кровяное давление. При помощи данного сахарного растения можно улучшить зрение, содержащиеся в корнеплодах лютеин и зеаксантин защищают сетчатку глаз от воспаления и слепоты.

Свёкла благодаря содержанию питательных веществ: цинку, меди, витаминам А и С, улучшает функции мозга и укрепляет иммунитет, а наличие биологически активных пигментов беталаинов снижает риск возникновения онкологических заболеваний. Этот овощ также активизирует нейронные процессы и препятствует слабоумию.

Медики советуют употреблять свёклу для оздоровления печени и кишечника. Так, свекольный сок выводит токсические вещества из организма, а мякоть, богатая клетчаткой, защищает желудочно-кишечный тракт от запоров, геморроя и даже рака толстой кишки.



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