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24.06.2020, 10:16, Новости дня

В ходе парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной по Красной площади прошли 13 расчетов армий мира. За ними проследовали воспитанники суворовских, нахимовских и кадетских училищ, расчет участников юношеского патриотического движения «Юнармия».

Перед трибунами прошли 13 расчетов армий мира – военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркемении и Узбекистана, передает ТАСС.

Во время шествия расчетов армий мира два кабриолета «Победа», на которых установлены флаги Туркмении и боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й дивизии 2-го Украинского фронта, в составе которого воевал дед главы республики Гурбангулы Бердымухамедова Бердымухамед Аннаев, возглавили парадный расчет военнослужащих этой страны на параде Победы в Москве. Историческое боевое знамя 9 мая этого года передал президенту Туркмении заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе визита в Ашхабад.

За ними проследовали воспитанники суворовских, нахимовских и кадетских училищ, расчет участников юношеского патриотического движения «Юнармия», военнослужащие всех видов и родов войск, курсанты высших военных учебных заведений, а также расчеты ФСБ, МЧС, Росгвардии, замыкали парадный строй кремлевские курсанты.

Впервые по Красной площади маршировали нахимовцы из Санкт-Петербурга, военнослужащие Михайловской артиллерийской академии, 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской дивизии и расчет казаков Всевеликого войска Донского.

Всего в параде задействованы около 14 тыс. военнослужащих.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в среду утром. В параде принимают участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новая модификация комплекса «Панцирь» будет показана на параде Победы 24 июня. Это означает, что РФ делает важный шаг для противодействия одному из основных видов оружия будущего – беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).



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