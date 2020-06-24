 

«Токсичные» памятники нашли приют в берлинском музее

24.06.2020, 10:10, Новости дня

В ходе расовых протестов по всему миру демонстранты сносят памятники деятелям эпохи колониализма, пишет Frankfurter Allgemeine. Активисты видят в них символ угнетения и рабства. Но берлинский музей «Цитадель Шпандау» пошёл другим путём, предложив приют так называемым «токсичным» монументам, чтобы люди и дальше могли изучать мрачные главы в истории человечества.

Историческим памятникам сейчас приходится нелегко, особенно если они возведены людям из эпохи колониализма. Во всём мире протестующие против расизма сносят с постаментов статуи. Активисты видят в них символ угнетения и рабства. Берлинский музей, который находится в цитадели Шпандау, пошёл другим путём. Он даёт приют снесённым памятникам и побуждает к изучению сомнительных исторических личностей.

УРТЕ ЭВЕРТ, директор музея «Цитадель Шпандау»: В США и Великобритании сейчас идёт дискуссия по поводу того, что делать со снесёнными памятниками: перевезти их в музей или нет, а может выбросить в воду (смеётся). Мы здесь нашли одно из возможных решений для так называемых «токсичных» памятников. Нам их сюда не просто привозят, мы их ещё и выставляем, чтобы люди и дальше могли изучать монументы.

В Германии достаточно объектов для изучения мрачных глав истории.

УРТЕ ЭВЕРТ: Но, к примеру, в том, что касается колониализма, мы отстаём от США, Великобритании, а также Франции, которые гораздо дольше изучают этот период.

Это доказывает каменная статуя так называемой «Негритянки на корточках» в берлинском районе Целендорф. Недавно неизвестные отломали у памятника голову. Теперь её тоже хотят отвезти в музей «Цитадель Шпандау».

Дата выхода в эфире 22 июня 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Правительств выделило порядка 2 миллиардов рублей на новые медцентры в Дагестане

08.05 / В Минздраве сказали, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник

10.04 / Число больных коронавирусом в Турции выросло на рекордные 4,7 тыс. человек

26.05 / Смартфон Motorola Razr может выйти в 2020 году

13.06 / От удара молний под Новосибирском за один день погибли два человека

10.06 / Столтенберг заявил об угрозе «китайско-российской оси»

18.06 / Кто заказал Катю Гандзюк? – Активисты провели митинг у Офиса президента

14.05 / Компания Маска проложила второй туннель под Лас-Вегасом

27.05 / Политолог: Гольдштейн докажет способность ЕАО быть самостоятельным регионом

28.04 / Россия обошла Иран по числу выявленных случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска