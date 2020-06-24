Парад в честь 75-летия Победы. Трансляция

24.06.2020, 10:10, Новости дня

В Москве проходит военный парад, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 традиционные торжества по случаю Дня Победы были перенесены с 9 мая. Президент РФ Владимир Путин назначил проведение парада на 24 июня — день, когда состоялось шествие в 1945 году. ИноТВ предлагает своим читателям трансляцию парада.