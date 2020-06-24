 

Samsung выпустит самый дешевый смартфон Galaxy A01 Core с Android 10 Go

24.06.2020, 10:09, Разное

Южнокорейская компания Samsung разрабатывает самый дешевый смартфон из линейки Galaxy A01 Core с ОС Android 10 Go. Об этом рассказал сетевой инсайдер Мукул Шарма, обнаруживший изображения и характеристики в базе данных Google Play Console.
Презентация смартфона Samsung Galaxy A01 Core ожидается в ближайшее время, но уже сейчас известны некоторые технические подробности устройства. Так, гаджет должен получить однокристальную систему MediaTek MT6379WW с четырьмя ядрами Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц. Размер ОЗУ составит 1 Гб, однако этого окажется достаточно для функционирования системы Android 10 Go.

Размеры экрана пока не указаны, но его разрешение составит 720 × 1480 пикселей при 320 DPI. Из-за старого дизайна над и под дисплеем Samsung Galaxy A01 Core будут присутствовать широкие рамки.



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