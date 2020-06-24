Путин призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ

24.06.2020, 10:08, Новости дня

Победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед, сообщил в ходе военного парада в честь 75-й годовщины Победы президент Владимир Путин, призвав беречь и отстаивать правду о войне.

«Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной нравственной высоте», – сообщил президент.

Глава государства подчеркнул, что нынешнее поколение обязано беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне. Он призвал помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом и именно народ СССР смог победить «тотальное зло», передает ТАСС.

«Мы всегда будет помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик советского союза. … Невозможно представить будущее мира, если бы на его защиту не встала Красная армия», – сказал Путин.

Он отметил, что на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства.

«Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришел с войны, скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас. Объявляется минута молчания», – добавил он.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в среду утром. В параде принимают участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

Президент РФ Владимир Путин объявил день проведения парада Победы выходным. Президент напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новая модификация комплекса «Панцирь» будет показана на параде Победы 24 июня. Это означает, что РФ делает важный шаг для противодействия одному из основных видов оружия будущего – беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).