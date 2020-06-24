Индия и Китай договорились о снижении напряженности на спорной границе

24.06.2020, 9:54, Новости дня

Китай и Индия договорились снизить напряженность через неделю после столкновений на спорном участке границы в Гималаях, в результате которых 20 индийских военнослужащих погибли в жестокой рукопашной схватке.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что по итогам переговоров между региональными военными командирами стороны «согласились предпринять необходимые меры для охлаждения ситуации».

Информагентство Press Trust of India сообщило, что в переговорах участвовали командир 14-го армейского корпуса Индии генерал-лейтенант Хариндер Сингх и командующий Тибетским военным округом генерал-майор Лю Лин.

Стороны «взяли совместное обязательство содействовать достижению мира и спокойствия в приграничных районах», добавил Чжао Лицзянь.

Официальных комментариев из Дели пока не поступало, но источник в индийской армии сообщил, что по итогам встречи, которая длилась почти 11 часов, был достигнут «взаимный консенсус о разъединении».