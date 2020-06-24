Республиканские конгрессмены выступили против сокращения войск в Германии

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24.06.2020, 9:54, Новости дня

Группа республиканских конгрессменов призвала президента Дональда Трампа пересмотреть решение о сокращении американского военного контингента в Германии, заявив, что присутствие войск является стержнем усилий НАТО по сдерживанию российской агрессии.

Шесть законодателей во главе со старшим республиканцем в комитете Палаты представителей по международным делам Майклом Макколом и конгрессменом Адамом Кинзингером в своем письме заявили, что американское военное присутствие в Германии служит стратегическим интересам Вашингтона, которые не ограничиваются Европой, но распространяются также на Ближний Восток и Африку, где наблюдается растущее влияние России и Китая.

Все шесть авторов письма являются членами комитета по международным делам.

Ранее в этом месяце Трамп объявил о предстоящем сокращении военного контингента в Германии до 25 тысяч человек, заявив, что союзник не выполняет целевой показатель НАТО по расходам на оборону, и обвинив Берлин в том, что он получает несправедливые преимущества в торговле.

Его планы, означающие вывод около 9500 военнослужащих, немедленно вызвали раздражение как у демократов, так и у его однопартийцев-республиканцев.

«Сейчас не время предпринимать действия, которые… могут вызвать сомнения у наших союзников и партнеров по НАТО в приверженности США нашей коллективной безопасности», – говорится в письме законодателей.



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