Учёные: С помощью пота можно определить состояние здоровья человека

24.06.2020, 9:53, Разное

Учёные из университетов Пенсильвании и Сянтаня заявили о том, что теперь с помощью пота можно определить состояние здоровья человека. Для этого они разработали специальное устройство.

Инновационный прибор прикрепляется к коже в зонах, где находятся потовые железы. Далее приспособление накапливает нужное количество пота человека и удерживает его в себе для последующего анализа.

Исследование информации, которую предоставляет данный девайс, может выполняться в достаточно короткий срок из-за содержания в нём вещества, реагирующего на количество кислоты и глюкозы. Вместе с тем у медиков появится возможность проводить анализ потоотделения, которое происходило у человека при разных обстоятельствах: на тренировке, во время сна, в стрессовой ситуации. Это стало возможным благодаря тому, что в приспособлении есть несколько отсеков, где может сохраняться пот.

Специалисты считают, что их прибор станет полезным в области медицины и спорта. С его помощью спортсмены смогут с легкостью отслеживать уровень нагрузок, а также составлять индивидуальные планы тренировок, которые будут подходить конкретному человеку.