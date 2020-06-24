 

«Вся жизнь впереди!»: Алла Пугачева поддержала Лайму Вайкуле в трудные времена

24.06.2020, 9:53, Разное

Лайма Вайкуле пояснила о трудностях в период карантина и отсутствие работы, но считает, что, несмотря на тяжелый период, «все идет своим чередом». Подругу поддержала Алла Пугачева, написав в комментариях ободряющие слова.
Лайма Вайкуле, как и другие артисты, переживает проблему отсутствия работы в период карантина. О своих невзгодах артистка пояснила в личном блоге Instagram. Подписала публикацию она словами о том, что сейчас нет работы, но жизнь продолжается. Она продемонстрировала в коротком видео дерево, где обитает пара дроздов с птенцами. Вокалистка рассматривает, как «глава семьи» ищет пропитание для маленьких птенцов.

Алла Пугачева одной из первых отреагировала на пост Лаймы Вайкуле, поддержав ее позитивной строчкой из песни: «Вся жизнь впереди, надейся и жди». Также в комментариях отметились и фанаты вокалистки. Многие поблагодарили ее за позитивное видео. Также призывают певицу не грустить и надеяться на стабилизацию ситуации и возобновление концертной деятельности.



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