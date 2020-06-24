 

“Заряженный” кроссовер Mercedes-AMG GLA появился в России

24.06.2020, 9:35, Новости дня

Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLA поступил на российский рынок еще в марте, тогда как теперь выходит «заряженная» версия автомобиля.

В частности, для российского рынка будут предложены две модификации. В минимальном исполнении цена на паркетник Mercedes-AMG GLA 35 составит порядка 4,17 млн рублей. В данной комплектации предусмотрели 2-литровый турбированный двигатель с мощностью 306 л.с. Автомобиль получит восьмиступенчатую роботизированную трансмиссию, при которой разгон до сотни составит 5,1 секунд.

В максимальном исполнении кроссовер Mercedes-AMG GLA оценивается производителем в 5,3 миллиона рублей. В данном случае применили улучшенный агрегат на 2 литра с мощностью 421 л.с. Автомобиль обладает продвинутыми опциями, а также способен разогнаться до 100 км в час за 4,3 секунды.



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