 

Учёные назвали главный фактор сердечно-сосудистых заболеваний

24.06.2020, 9:30, Разное

Американские учёные в ходе нового исследования назвали главный фактор сердечно-сосудистых заболеваний – это загрязнение атмосферного воздуха. Они проанализировали, что критическую ситуацию не улучшает даже благосостояние страны.
Сотрудники Oregon State University (США) провели масштабное исследование, в результате которого изучили данные около 157 тысяч пациентов из 21 стран мира. В научной работе, опубликованной в издании The Lancet Planetary Health, учёные акцентируют внимание на том, что при условии снижения высокой концентрации загрязнения наружного воздуха, риск сердечно-сосудистых заболеваний тоже уменьшится.

Ведущий автор исследования Перри Хистад объяснил, что для положительной динамики здоровья населения, необходимо улучшить качество атмосферного воздуха. Примечательно, что долгосрочное воздействие мелкодисперсных загрязнителей способствует развитию болезней сердца. Учёные резюмировали, что 14% исследуемых сердечно-сосудистых заболеваний появились именно на этом фоне.



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