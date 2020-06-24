Специалист назвал основной признак рака желудка

24.06.2020, 9:30, Разное

Иван Карасев, онколог, рассказал о специфике перстневидноклеточного рака желудка. Болезнь в 55% случаев обнаруживают на стадии общего поражения рака желудка, когда шансы на излечение крайне малы.

Эксперт объясняет, что это злокачественное новообразование быстро создает метастазы. Часто метастазирование идет не в лимфатические узлы, а в клетчатку вокруг желудка, сальник, расширяется по брюшине. У женщин до 13% случаев метастазы обнаруживаются в яичниках. Новообразование характеризуется и тем, что ее клетки продуцируют слизь, которая собирается и отодвигает клеточное ядро к краю. Как раз слизеобразование и считается характерным признаком агрессивных форм рака желудочно-кишечного тракта, что затрудняет диагностирование.

Доктор напоминает, что поскольку не происходит специфических изменений, слизистая не повреждается, заболевание тяжело зафиксировать на ранних стадиях. Ни эндоскопическое, ни рентгеновское исследование не дадут сначала обширной картины и даже не поменяется самочувствие человека до момента появления язвы, либо разрастания новообразования до больших размеров.