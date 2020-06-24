 

Данные миллионов пользователей Telegram утекли в Сеть

24.06.2020, 9:26, Новости дня

База данных, содержащая информацию о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram, появилась на одном из форумов в даркнете.

Файл с данными весит около 900 Мбайт. С помощью базы можно по нику пользователя узнать его номер телефона и уникальный идентификатор, пишет портал «Код Дурова». При проверке редакция портала нашла телефонные номера сотрудников.

В пресс-службе Telegram подтвердили факт существования базы, пояснив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя. Представители компании добавили, что ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор.

В Telegram также заверили, что большинство слитых аккаунтов уже неактуальны. Помимо этого, в мессенджере появилась функция «Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона». Эта настройка позволяет полностью скрыть связь между аккаунтом и номером телефона.

Примечательно, что ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp и настаивал на безопасности Telegram. 



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