Осужденному в России Свидетелю Иеговы из Дании заменили остаток срока в колонии на штраф

24.06.2020, 9:05, Новости дня

Льговский районный суд Курской области заменил оставшуюся часть шестилетнего срока гражданина Дании Денниса Кристенсена на штраф в 400 тысяч рублей.

Кристенсен был лидером общины Свидетелей Иеговы в Орле. Его арестовали в мае 2017 года, а в феврале 2019-го признали виновным в организации деятельности экстремистского движения и приговорили к шести годам колонии общего режима.

МИД Дании выразил “глубокую озабоченность” приговором и призвал Россию соблюдать свободу вероисповедания.

На слушаниях 23 июня в Льговском суде присутствовали только датские дипломаты. В здание суда не была допущена даже жена осужденного. Деннис Кристенсен участвовал в заседании по видеосвязи.

Осужденный пробыл за решеткой около трех лет и одного месяца. Учитывая, что по закону один день в СИЗО равен полутора дням в колонии общего режима, Кристенсен отбыл более четырех лет назначенного судом срока.

“С момента задержания Кристенсен вел и ведет себя уважительно и корректно по отношению к работникам следствия и суда, СИЗО и сотрудникам исправительной колонии №3. Он самостоятельно организовал бесплатное обучение заключенных английскому языку, поддерживает дружеские отношения с другими осужденными”, – заявил адвокат Кристенсена, поясняя судье основания для смягчения наказания верующему.

Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский заявил, что судья Галина Петлица приняла справедливое и честное решение.

Замена наказания верующему означает для Кристенсена возможность выйти на свободу без каких-либо дополнительных ограничений, кроме обязанности оплатить штраф, сообщил защитник Кристенсена.

В апреле 2017 года Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил их деятельность на территории РФ. После этого тысячи последователей этого течения предприняли попытки уехать из страны и получить убежище за границей.

По данным “Мемориала” (правозащитный центр считает политзаключенными 24 Свидетелей Иеговы, из которых 15 находятся под стражей, а девять – под домашним арестом), общее количество верующих, преследуемых за причастность к общинам Свидетелей Иеговы, превысило 330 человек.