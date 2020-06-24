Жена Михаила Ефремова оправдывала его алкоголизм и отказывалась кодировать

24.06.2020, 9:00, Разное

Пятая жена актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП, призналась, что отказывалась кодировать мужа. Софья Кругликова, оправдывая его алкоголизм, пыталась бороться с пьянством артиста иными методами: подсыпала ему травы для очищения печени или просто отвлекала его от спиртных напитков.

Отказ от кодирования она мотивировала тем, что из-за данной процедуры происходит «насилие над душой и телом». Причину зависимости своего супруга Софья Кругликова видела в том, что у него была «добрая и израненная душа». Поэтому она практиковала народные методы борьбы с алкоголизмом и мотивировала его заниматься спортом.

Так, недавно Михаил Ефремов начал посещать спортзал, что помогло ему сбросить 15 кг. Сейчас актер находится под домашним арестом, который продлится до 9 августа. Софья Кругликова отметила, что за это время он сильно исхудал, дал обещание не пить и не садиться за руль. Артисту грозит до 12 лет тюремного заключения.