Тренер и защитник “Фиорентины” наказаны за богохульство

24.06.2020, 8:55, Новости дня

Главный тренер итальянской "Фиорентины" Джузеппе Якини и защитник Мартин Касерес дисквалифицированы на один матчи и не примут участия в ближайшей игре с "Лацио". Тренер и футболист наказаны за непозволительные высказывания.

В матче 27 тура итальянской Серии А "Фиорентина" не смогла обыграть занимающую последнее место "Брешию", довольствовавшись ничьей на своем поле — 1:1. Касерес к тому же был удален с поля. После финального свистка Якини и Касерес не сдержали эмоций. Их высказывания были расценены, как проявление богохульства.

Тренер и футболист были наказаны за оскорбление чувств верующих. Якини не сможет руководить игрой "Фиорентины" в следующей игре. Кроме того, оба участника инцидента будут оштрафованы.