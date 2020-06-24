 

Данила Козловский выложил фотографию с дочерью

24.06.2020, 8:54, Разное

“Всех бать с днем бати”, – лаконично подписал Данила Козловский фотографию, на которой он держит на руках свою дочь. Пользователи Сети пришли в настоящий восторг от увиденного. Комплименты от комментаторов посыпались как из рога изобилия.

Ранее девочка дважды появлялась в инстаграм-аккаунте режиссера. В первый раз поклонники увидели девочку 3 марта со спины и мельком. Позже, 3 мая, она предстала на фотографии сбоку, на руках у отца. 22 июня состоялось ее третье появление. И каждый раз ее появление неизменно вызывало настоящий взрыв умиления среди комментаторов.

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Публикация от Danila Kozlovsky (@danilakozlovsky) 21 Июн 2020 в 11:51 PDT



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